EKSPERT EETRIS ⟩ David Truusa: «Millal saab tantsust eesti rahvatants?»

Truusa sõnul on rahvatantsu kultuuri edendades oluline mõelda üha enam sellele, kuidas tagada seda, et rahvatants ei aeguks ning püsiks põnev ka noortele. Seetõttu on tema sõnul oluline kajastada ka rahvatantsus pisut keerulisemaid teemasid. Seni on Truusa sõnul keskendunud rahvatants pigem helgetele teemadele.

Üldiselt on David Truusa sõnul eestlaste huvi rahvatantsu vastu püsivalt soe. Tema arvates on see ka oluline, sest rahvatants kombineerib endas seltskondlikku tegevust, mis pakub midagi hingele, füüsilisele kui ka laiemalt kuuluvustundele.

Saatejuht on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.