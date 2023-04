Vaata, kes on lingvistikas Eesti parimad abituriendid

Näiteks selgus Vanuatu saarel kõneldava ambae keele puhul, et selles on liikumist tähistavatesse verbidesse kodeeritud see, kas liikumise suund on ülesmäge või allamäge. Head lahendajad avastasid, et nii tõva kui bardi keeles on olemas vokaalharmoonia, kuid selle realiseerumine on erinev. Tiibeti kirjasüsteemi ülesandest selgus, et erinevaid häälikuid märgitakse ruumiliselt eri kohtades.