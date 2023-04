Päikeseauto arendajad kogusid Hooandjas rekordsumma

Solaride’i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul on tiim väga liigutatud, et 435 toetajat on noorte ettevõtmisesse uskunud ja panustanud Eesti inseneeriaajaloo uue peatüki kirjutamisesse. «Kampaania edu on selge märk sellest, et meie missioon ja tegemised lähevad inimestele korda. See on meie jaoks suur au ja tunnustus,» sõnas Leif.