TalTech pakub edukatele gümnasistidele raha

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll sõnas, et ülikooli huvi on, et riigigümnaasiumi parimad lõpetajad asuksid kõrgharidust omandama Tallinna Tehnikaülikoolis. «Selleks rõhutame vajadust omandada reaal- ja loodusteaduste aineid gümnaasiumis keskmisest paremal tasemel ja aitame riigigümnaasiumis kaasa inseneri-, tehnika-, IT- ja majandusvaldkonna valikainete pakkumisele,» lausus Voll.