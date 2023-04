Esmaspäeval algab tehnikaülikooli magistrierialasid tutvustav nädal

Tehnikaülikool ootab magistriõppesse neid, kes soovivad suurendada oma sissetulekut ning lahendada põnevaid väljakutseid. Kui on soov mõista majanduses toimuvat, kaasa lüüa uusimates inseneeria väljakutsetes, suurendada oma kompetentse IT-s või loodusteadustes või navigeerida mõtestatult merel, on TalTech õppimiseks just õige koht.