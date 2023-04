VALMISTU FÜÜSIKAEKSAMIKS ⟩ Videoõps räägib sellest miks ja kuidas me näeme värve ning varje

Harvardi haridusega füüsikaõpetaja Jüri-Mikk Udam räägib valgusõpetuse I osas sellest, kuidas tekivad värvused ja miks moodustuvad varjud. Aprillist kuni juunini jõuavad Postimehe kaudu teieni nii valgus- kui soojusõpetuse videod.

Nii see, kui järgnevad videod on sündinud õpetajate koolitusprogrammi «LAE END» raames, mille eestvedajaks on Eesti Füüsika Selts.