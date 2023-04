Suurendatud mahus eesti keele õpe toob koolidele neli miljonit lisaraha

Haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele mõeldud toetustel on üks suurem eesmärk – kindlustada hariduses kõigile võrdsed võimalused. «Soovime, et eesti keelest erineva kodukeelega lapsed ja noored omandaksid eesti keele oskuse, et neil oleks võimalik sujuvalt edasi õppida kõigil haridustasemetel ja lüüa läbi tööturul.»