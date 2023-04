Lõppeval õppehooajal said rahatarkuse osas lisateadmisi 179 õpetajat

«Eestis on üldiselt rahatarkuse edendamisel toimunud suur areng. Suur rõõm on, et selliste teadmiste andmine on saanud eesmärgiks ka kooliprogrammis,» avaldas rahandusminister Annely Akkermann. «Elementaarne finantskirjaoskus on vajalik igale noorele elluastujale ning kui kodus, koolis ja ka juba lasteaias seda väärtustatakse, luuakse tulevikuks hea baas,» märkis ta.

Rahatarkuse koordinaatori Liisi Kirchi sõnul toovad õpetajad valdkonda hindamatut arengut. «Õpetajad on rahatarkuse edendamisel tõeliseks pärliks, sest kust veel kui koolist saab inimene oma tulevased tõekspidamised,» lausus Kirch. «Samamoodi on see aga arendav ja julgustav õpetajatele endile. Paljud osalejad on tunnistanud, et said just mentorklubist tõuke, teadmised ja oskused rahaasjade kordaseadmiseks või investeerimisega alustamiseks. Töös võetakse ette erinevaid projekte ja tegevusi erinevatest töömaailma valdkondadest ning tulemused on ka hoopis teised.»