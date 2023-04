Ukraina sõjapõgenikud suurendasid Eestis õpilaste arvu

Õpilastest 169 111 omandab üldharidust, 25 469 kutseharidust ja 44 131 kõrgharidust. Õpilaste koguarv on võrreldes eelmise õppeaastaga kasvanud ja seda eelkõige põhikooli õpilaste arvelt, keda on 5300 võrra rohkem.

Lasteaedades käib käesoleval õppeaastal 68 983 last, mida on Ukraina sõja mõjude tõttu 2000 võrra rohkem kui aasta varem. Ühtlasi on see viimase kolmekümne aasta suurim laste arv koolieelsetes lasteasutustes.