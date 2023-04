Uus magistrikava avab lõpetajatele uksed nutikasse maailma tarkadest majadest rohepöördeni

Arukate süsteemide keskuse juhi ja õppejõu Eduard Petlenkovi sõnul ühendab uus õppekava nii riistvara kui ka tarkvara. «Me ei õpeta ainult programmeerimist, vaid läheneme valdkonnale kompleksselt. Õppekavas on koos elektroonika, arvutitehnika ja automaatikasüsteemid, mis moodustavad loogilise sümbioosi. Õpetame, kuidas riistvaralisi süsteeme programmeerida ja koos tööle panna,» selgitab Petlenkov. «Selleks on vaja juhtimisalgoritme, mis tänapäeval põhinevad tehisintellektil ja andmetöötlusel. Informaatika on vajalik väga paljudes eri valdkondades.»

Energeetika ootab tarka tootmist ja tarka tarbimist

«Energeetikas on seoses rohepöördega palju olulisi muutusi. Järjest tuleb kasutusele rohkem taastuvaid energiaallikaid - päikesepaneele ja tuuleparke -, mis sõltuvad ilmast. See tähendab, et tootmist on raske prognoosida. Järjest keerulisem on prognoosida aga ka tarbimist,» selgitab Petlekov, «kuna Euroopa Liit soosib elektriautode kasutuselevõttu, tuleb võrku üha rohkem laadijaid, mis on suured tarbijad Kogu süsteemis peavad tootmine ja tarbimine olema kooskõlas. Nende vahel peab olema kiht, mis seda juhib. Mida täpsem prognoos tehakse järgmiseks päevaks, arvestades elektrienergia hindu, seda täpsemalt saab energiat toota. Meil on olemas väga palju andmeid, suur roll ongi siin tehisintellektil süsteemi kokkupanemisel, et aidata kaasa rohepöördele süsihappegaasi emissiooni vähendamise mõttes.»