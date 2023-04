Tallink ja mereakadeemia kutsuvad noori liinilaevale meretööga tutvuma

«Ootame karjääripäevale väga just 16-18-aastaseid noori, kes on oma õpingutes ja eluteel peagi jõudmas punkti, kus tuleb teha edasiõppimise ja karjäärivaliku otsuseid. Meie eesmärk on noortele näidata mereametite mitmekesisust, arengupotentsiaali, karjäärivõimalusi ja kõike muud, mida mereelukutse valik endaga kaasa toob,» kommenteeris karjääripäeva tagamaid Tallink Grupi personali ja kliendikogemuse valdkondade juht Age Vanajuur.

«Sel korral keskendume koos mereakadeemiaga eelkõige just laeva tehnilise poole ametikohtade tutvustamisele ehk siis neile ametitele, mis hoiavad laeva igapäevaselt töös ning juhivad laeva punktist A punkti B, näiteks kaptenid, tüürimehed ja -naised, madrused, elektrikud, mehhaanikud, puusepad ja teised. Nende ametite tuleviku pärast valutame me praegusel hetkel koos mereakadeemiaga eriliselt südant, sest huvi nende erialade ja ametite vastu on viimastel aastatel järk-järgult vähenenud ning järelkasvu teema on meil, sarnaselt teistele oskustöö ja spetsialistide puuduses vaevlevatele valdkondadele, tõsine probleem,» sõnas Vanajuur.