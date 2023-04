TalTechi uus seade: proovida võib kasvõi tanki vastupidavust

Seade täiendab oluliselt ehituslaborit, kus juba praegu saab katsetada täismõõdus konstruktsioone – majamooduleid, suure sildeavaga vahelaepaneele ja talasid ning jäikusseinu.

«Uus universaalkatseseade koos muude kaasaegsete koormamismasinatega paneb kindlasti ehitustudengite silmad särama. Ehituse Mäemaja pakub nüüd ainukordse taristu tipptasemel inseneride koolitamiseks, aga ka teadusuuringuteks ja ettevõtetele teenuste pakkumiseks. See aitab panustada kõrgetasemelisse ehitusinsenerikultuuri, mille üle saame olla uhked, sest Eestis ei ole toimunud kaua aega ühtegi tõsisemat varingut või õnnetust hoonete ja muude rajatistega,» tõdes tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, akadeemik Jarek Kurnitski.

Erasektor pani õla alla

Masinat aitas osta TalTechi pikaaegne hea toetaja AS Nordecon. «Ehitust ei ole võimalik õppida ilma kätt külge panemata. Hea, et noored insenerid saavad juba ülikoolis kätte tunde, kuidas nende teadmised ja otsused lõpptulemust mõjutavad,» kommenteeris Nordeconi juhatuse liige Priit Luman.

«Tänapäevaste katseseadmete olemasolu on insenerihariduse taseme hoidmisel hädavajalik. Meil on hea meel anda oma panus tasemel Eesti ehitushariduse heaks ja pakkuda tudengitele ka põnevaid võimalusi oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks praktikas, reaalsetel ehitusobjektidel,» lisas Luman.

Esimesed katsetused uue seadmega on teadlastel ja tudengite juba tehtud: proovitud on ehituskonstruktsioone suruda, tõmmata ja painutada. See on vajalik, et mõista keeruliste konstruktsioonide tegelikku vastupidavust.

Ees on ootamas rida katseid

Eero Tuhkanen, ehituslabori juhataja rõõmustab, sest uus katseseade on juba ületanud ootusi. «Sellega saab katsetada väga erisuguseid detaile alates lihtsa terasvarda tõmbamisest kuni keerukate ühendussõlmedeni. Sama firma seadmeid kasutab näiteks maailma tippülikoolide hulka kuuluv ETH Zürich – ka see annab kindlustunde, et oleme teinud õige valiku.“

Universaalkatseseadme LFM-600 on tootnud Šveitsi ettevõtte walter+bai AG.