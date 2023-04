IT-kool kood/Jõhvi laieneb Võrru

Idee luua Võrumaale IT-kooli on ringelnud juba aastaid, kood/Võru rajamine on nüüd üks reaalsemaid samme. Kool plaanitakse avada järgmisel aastal ning seda esialgu asenduspindadel. Sellise õppe kontseptsioon on Eestis väga populaarne ning kahe aasta jooksul on programmeerimiskooli õpingutele kandideerinud üle 7000 inimese kõigist vanuseastmetest.