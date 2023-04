Tartu Ülikooli farmaatsia instituut avab uue õppeklassi

BENU Apteegi teatel kasvab ravimite kasutamine ühiskonnas järjest enam, kuna elanikkond vananeb ning sellega sageneb ka haiguste esinemine. Seetõttu on väga oluline, et proviisoriõpe peab pakkuma teadmisi nii ravimitest, nende tootmise olulisematest aspektidest, toime- ja abiainetest ning kuidas need organismile mõjuvad.