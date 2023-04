Järelvaadatav ⟩ Kuidas Eestis talente toetada – arutatakse noortefoorumil

Tartu Ülikooli teaduskool korraldab 13. aprillil kella 11–16 noortefoorumi «Talendid tuleviku teenistuses». Ürituse keskmes on andekate õpilaste märkamine ja toetamine, et pakkuda noortele võimalust teha oma hääl senisest rohkem kuuldavaks. Kõik huvilised on oodatud jälgima ürituse otseülekannet ja esitama esinejatele küsimusi Worksupi keskkonnas. «Soovime teada, mida arvavad õpilased olümpiaadide korraldusest, millised on nende ootused võistlema tulles ja millist tuge nad vajavad,» selgitab teaduskooli direktor Ana Valdmann.