Mustamäe riigigümnaasium asub õpilasi toetama puu- ja juurviljadega

Mustamäe riigigümnaasiumi direktori Raino Libliku sõnul on heaoluteema rajatava kooli jaoks väga oluline ning pole aega oodata, kuniks noorte toitumine saab ühiskonnas suuremat tähelepanu. «Rimi abiga võtame initsiatiivi noorte heaolu nimel enda kätesse. Meie kaasaegne õppeprogramm keskendub kõigele muule lisaks ka noorte liikumis- ja toitumisharjumuste parandamisele. Loodame, et see ühisprojekt erasektoriga aitab kaasa nii õppeedukuse kasvule kui ka laste füüsilise ja vaimse tervise hoidmisele,» lisas Liblik.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats sõnas, et tegu on pilootprojektiga, millega soovitakse kaasa aidata noorte teadlikumale toitumisele. «Uuringud kinnitavad, et kuni kolmandik Eesti lastest on ülekaalulised, mis on murettekitav. Samal ajal tahame aidata noortel toituda teadlikult, mõistes ka oma toiduvalikute keskkonnajalajälge. Seepärast pööramegi tähelepanu tervislikule ja kliimateadlikule toitumisele, andes Mustamäe riigigümnaasiumi õpilastele igal reedel hooajalisi puu- ja juurvilju, millest nad saavad ise valmistada smuutisid või süüa vilju lihtsalt vahepalaks. Lisaks korraldame heade partnerite abiga igal kuul ühe huvitava loengu, mis aitab kaasa toitumisalase silmaringi laiendamisele,» kirjeldas Bats uut projekti. «Räägime noortele tervislikumatest ning jätkusuutlikest toitumisvalikutest.»

Tallinna Mustamäe riigigümnaasium on üks kolmest uuest Tallinnasse rajatavast riigigümnaasiumist. Uus koolihoone asub Akadeemia teel ning valmib 2023. aasta mais. Kool alustab tööd käesoleva aasta septembris ning esmalt võetakse 10. klassi vastu 360 õpilast.