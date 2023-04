Tartu Ülikool korraldab õpetaja elukutse tutvustamiseks koolides tuuri

Tartu Ülikooli turundusspetsialisti Karin Vahtre sõnul korraldab ülikool õpetajaharidust tutvustava tuuri selleks, et noored teeksid teadlikuma erialavaliku ja otsustaksid seejuures julgemalt õpetaja elukutse kasuks. «Sel kevadel paneme Tartu Ülikoolis suurt rõhku õpetajahariduse tutvustamisele ja populariseerimisele. Eesti riigil on plaan suurendada õpetajate järelkasvu ja minna üle eestikeelsele õppele, kuid selleks, et inspireerida praeguseid õpilasi õpetajaks õppima, tuleb esmalt kummutada ühiskonnas levivad müüdid,» rääkis Vahtre.

Eelmisel aastal selgus sarnase tuuri käigus, et igas klassis on vähemalt üks õpilane, kellel on suur potentsiaal saada tulevikus väga heaks õpetajaks. «Soovime näidata noortele, kui loominguline ja põnev on õpetajaks õppimise teekond,» lisas Vahtre.