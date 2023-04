Viimsi Kool toob erinevate valdkondade eksperdid õpilastele tarkust jagama

Viimsi Kooli direktor Peeter Sipelgas on seisukohal, et haridus on pidevas muutumises ja õpilase huvi ning motivatsiooni säilitamiseks on vaja koolil uuendustega kaasas käia. Õpilase harimine ei käi juba ammu pelgalt õpiku ja töövihiku vahendusel, vaid leida tuleb uudseid lähenemisviise, et toita õppija uudishimu ja avastamisrõõmu.