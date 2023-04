Aasta õpetaja konkursile esitati ligi 1800 kandidaati

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul tuletab aasta õpetaja konkurss igal aastal meelde, et Eesti hariduse on maailma tippu viinud just kõrgelt kvalifitseeritud ja hoolivad haridustöötajad. «Aitäh, esitajad, et olete kandidaatide panust märganud ja pidanud oluliseks seda esile tõsta. Tänu teile leiame üles kõige silmapaistvamad pärlid Eesti hariduses.»