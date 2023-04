EKSPERT EETRIS ⟩ Eve Eisenschmidt: «Miks on vaja uuendada Eesti koolivõrku?»​​

Eisenschmidti sõnul on hariduse kvaliteedi tagamise puhul kaks osapoolt. Üks nendest on kooli pidaja, kelleks tavaliselt on kohalik omavalitsus, riik ja erakoolide puhul mittetulundusühing või sihtasutus ning teine osapool on kool ise. Koos tuleb leida lahendused, mis toetavad igat õpilast.