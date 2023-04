Üliõpilased nõuavad meeleavaldustega tudengitoetuste tõstmist

Aktsiooni peasõnumiks on «Aitäh, et lubasite», millega üliõpilasaktivistid viitavad kuuldustele, et vaatamata erakondade valimiseelsetele lubadustele ei tõsteta uue koalitsioonilepingu kohaselt üliõpilastele mõeldud toetusi.

Algatuse aluseks on mõned nädalad tagasi koalitsioonikõnelusi pidavatele erakondadele saadetud mitmete üliõpilasesinduste ühine avalik pöördumine, milles osutati vajadusele tõsta vajaduspõhist õppetoetust ning suurendada kõrgkoolidele mõeldud tulemusstipendiumi fondi kogusummat. Kuna neid soove vihjete kohaselt uues koalitsioonilepingus ei täideta, tegid tudengiesindused valmis plakatid, kus tuuakse välja iga kõnelustel osaleva erakonna valimiseelsed lubadused seoses üliõpilaste ja nendele mõeldud toetuste tõstmisega. Plakatitele on juurde lisatud iroonilisel kujul tänusõnad vähemalt lubamise eest.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Kristin Pintson sõnas, et algatusega soovitakse tudengite praegusele majanduslikule seisule juhtida täiendavat tähelepanu. «On äärmiselt kahetsusväärne kuulda, et koalitsioonikõnelusi pidavad erakonnad on otsustanud jätkuvalt üliõpilaste kehvast majanduslikult olukorrast mitte välja teha,» ütles Pintson.

Ta märkis, et praegune algatus võiks panna poliitikuid leidma viisi, kuidas riigieelarvest leida vahendeid ka üliõpilaste toetamiseks. «Loodame, et meie aktsioon leiab valitsuskabinettides enne koalitsioonilepingu sõlmimist kõlapinda ning mõjub poliitikutele viimase äratuskellana, sest üliõpilaste majanduslikud väljavaated on viimaste aastatega kardinaalselt halvenenud,» viitas Pintson järsule elukalliduse tõusule ning asjaolule, et tudengite riigipoolsed toetused pole tõusnud viimased kümme aastat.