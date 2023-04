Teaduste akadeemia valis eesti keele ja selle õpetamise uurija-professoriks Birute Klaas-Langi

Möödunud aasta lõpus kiitis riigikogu heaks järk-järgulise eestikeelsele õppele ülemineku. Selles, kui sujuvalt see teoks saab, on suur roll vene dominantkeelega lastevanemate hoiakutel. Senised uuringud näitavad, et eesti keele oskust peetakse oluliseks. Siiski soovib arvestatav hulk vene vanemaid, et nende lapsed õpiksid vene keeles. Uuringutest ei nähtu, miks suhtutakse eestikeelsele õppele üleminekusse negatiivselt.