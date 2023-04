Riigisekretär annab e-koolitunni iseseisvusmanifesti tähtsusest

24. veebruari pöördumises kõikide koolide poole andis riigisekretär teada, et on koostöös «Tagasi kooli» e-tundide meeskonnaga valmistanud ette neljale erinevale kooliastmele tunnid, milles kõneleb Eesti riik loomisest ning iseäranis keskendub iseseisvusmanifesti rollile.

«Üks minu missioonidest riigisekretärina on selgitada meie riigi loomise põhimõtteid ja toimimise alustalasid. Ma arvan, et kõik Eesti kodanikud teavad, millal Eesti Vabariik loodi. Ent oluline on ka teada, kuidas seda tehti, milliseid kommunikatsioonivahendeid kasutati ja kuidas sõnumeid tol ajal levitati,» rääkis Peterkop.

Tema sõnul on Eesti iseseisvusmanifestis üldsõnaliselt piiritletud Eesti Vabariigi territoorium ning sinna on kirja pandud ka seitse juhtmõtet ehk alusreeglit. «Needsamad põhimõtted ja reeglid kehtivad meil tänase päevani, mis tähendab, et meil kõigil on samad põhiõigused ja -kohustused, mis riigi loomisel 105 aastat tagasi kokku lepiti.»