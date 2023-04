Riik meelitab toetusega lapsi õue looduse kohta teadmisi saama

«Eesti Keskkonnahariduse Ühingu eestvedamisel toimuva programmide kvaliteedihindamise käigus on juba 726 õppeprogrammi saanud kvaliteedimärgise ehk muraka märgi. Sellest lähtuvalt on taotlemise üheks tingimuseks, et vähemalt 50 protsenti haridusasutuse poolt planeeritavatest õppeprogrammidest kannaks muraka märgist. Märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks nii sisuliselt kui ka metoodiliselt ette valmistatud,» selgitas Verš.