Kõrgkoolid korraldavad Narvas ennetustöö ühisõppe nädala

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži kadetid on nädala raames Narva õppekeskuses ja osalevad koos Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö eriala üliõpilastega nädala jooksul ühistes loengutes, viivad läbi ennetustegevusi Narva koolides ja püüavad noortega kontakti saada ka linnatänavatel. Ennetustöö teemaks on valitud seekord kergliiklus ja sellega seotud ohutus.

Ennetustöö toimimiseks on politseinikel ja noorsootöötajatel tulevikus tööle asudes vaja omavahel koostööd teha. Narvas saavad kahe eriala üliõpilased juba õpingute ajal kokku. Ühisõppe nädala eesmärk on ühise arusaama kujundamine ennetustöö tähendusest ja töövõtetest mõlemas valdkonnas. Lisaks tekib nii võrgustik ja saadakse kogemus tänavatööst Narvas.

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul annab kõrgkoolidevaheline koostöö lisaväärtuse õppetöö kvaliteedile ja võimaldab üliõpilastel ka Ida-Virumaad paremini tundma õppida. «Enda erialaga lähedalt seotud valdkondade tundmaõppimine teoreetiliste ja praktiliste tegevuste kaudu mitmekesistab kindlasti tulevaste noorsootöötajate õpikogemust ja annab selgema ettekujutuse tulevasest tööst. Oluline on ka see, et ühisõppe ajal pööratakse tähelepanu just Narva ja Ida-Virumaa noortele,» leidis Reimand.