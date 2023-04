Ida-Virumaa haridusasutused meelitavad enda juurde tööle tulema

Proovipäevadele tuleb ligi poolsada huvilist, kellest üle poolte on Harjumaalt. Kokku tutvutakse 22 haridusasutusega lasteaiast kõrgkoolini välja. Populaarsemad sihtkohad on Jõhvi gümnaasium ning Ida-Virumaa kutsehariduskeskus.

Ida-Viru haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul on huvi Ida-Virumaal pakutavate haridusvaldkonna töökohtade järgi väga suur, seda kinnitab Hariduskopteri tööpakkumiste veebilehe statistika, kus igapäevane külastajate arv on mitmendat nädalat järjest üle 900 inimese.

«Teeme proovipäevi esimest korda ning näeme, et soov enne kandideerimist võimaliku töökohaga tutvuma tulla on suur. Proovipäevad annavad huvilistele suurepärase võimaluse kogeda kohapealset keskkonda ning tutvuda sealsete inimestega ja seejärel teha lõplikud otsused kandideerimise osas,» kommenteeris Eiert.

Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait märkis, et proovipäevade mõte on väga hea, kuna nii saab kool näidata kohale tulnud huvilistele, kui äge on Ida-Virumaa ning kui tublid õpilased ja ettevõtlikud õpetajad seal on. «Mida rohkem saame Ida-Virumaale kutsuda inimesi väljastpoolt, seda suurem potentsiaal meile,» ütles Ait.