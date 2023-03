Toompeal pärjati ühiskonnaõpetuse olümpiaadi parimaid

«Mul on väga hea meel ärksaid noori Stenbockis majas näha. Küllap nii mõnelgi nendest hea ühiskonnatunnetusega noortest on tulevikus siia majja professionaalina asja, aga olulisim veel on see, et Eesti noored oskaksid ühiskonnas toimuvat märgata ja mõista,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop. «Ma tänan väga ka neid õpetajaid, kes on võtnud vaevaks noori juhendada. Õpilaste ees ei saa seista ilma loovuse, mõtteerksuse ja tundliku ühiskondliku närvita ja tänu selliste õpetajate igapäevatööle on Eesti tulevik kindel,» lisas ta.