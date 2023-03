Aasta suurim õpilaste teaduspidu tuleb taas

Festivali keskseks sündmuseks on õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor, kus Eesti parimad õpilasuurijad tutvustavad oma uurimistöid. Posterettekandeid saavad uudistada kõik külastajad, ühtlasi on see hea võimalus uurimisteema leidmiseks õpilastele, kel loov- või uurimistöö tegemine alles ees. 12. aprillil antakse üle riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad. Üle mitme aasta tutvustavad festivalil oma uurimusi ka algkoolide õpilased.