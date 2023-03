Kood/Jõhvi kooli õpilased võitsid ideede konkursi SUPP

Kood/Jõhvi õpilased esitlesid konkursil SUPP platvormi ideed, mille eesmärk on nii uute äriiideede katsetamine kui ka kaasamõtlejate, meeskonnaliikmete ja toetajate leidmine. Võitjad said iduettevõtte CM Games välja pandud rahalise auhinna ja Startup Estonia poolt pääsmed sTARTUp Day festivalile.

Nagu SUPP-i formaat ette näeb, kogunesid Ida-Viru aktiivsed elanikud TalTechi Virumaa kolledži ruumidesse suppi sööma ja ideid põrgatama. Sõbralikus ja vabas meeleolus võis igaüks tutvustada oma äriidee või algatuse kohaliku elu ja kogukonna edendamiseks või ümbritseva linnakeskkonna paremaks tegemiseks. Parima idee valisid SUPP-i osalejad ise.

SUPP-i avas Kohtla-Järve linnapea Virve Linder, kes soovis oma tervitussõnades osalejatele edu ja julgust ning mainis, et Kohtla-Järve linn vajab uusi toredaid algatusi nii loomemajanduse kui ka startup-valdkondades.

Startup Estonia Ida-Viru regiooni projektijuht Elina Dubova tõi välja, et SUPP on suurepärane võimalus jagada kohalikus kogukonnas tekkivaid mõtteid ja algatusi. «SUPP-i idee seisneb selles, et tuua kohalikud inimesed kokku ning tuua nad ühise eesmärgi nimel oma kogukonnas toimetama. SUPP-i eesmärgiks on kasvatada ettevõtlikkuse vaimu, anda aktiivsetele inimestele enesekindlust ja julgust ning pakkuda võimalust mõttekaaslaste leidmiseks,» selgitas Dubova.

Ideede konkurssi SUPP ajalugu ulatub 2015. aastasse Ameerika Ühendriikide linna Detroit. SOUP on sündinud kogukonna algatusena, kui aktiivsed Detroit linna elanikud said kokku, keetsid ja sõid koos suppi ning arutlesid kohaliku elu edendamise üle. Iga osaleja panustas „auhinnafondi“ 5 kuni 10 dollarit ning parima kodukandi arenguks mõeldud idee autor sai kogutud summa endale selle elluviimiseks. Tänu SOUP-i algatusele on pankroti äärel olnud linnas tekkinud ühtehoidev ja tulevikku vaatav kohalik kogukond ning uued ideed tõid linna ka töökohad.

Kohtla-Järve SUPP konkursil osales sel korral kuus meeskonda, kes esitlesid oma ideed piirkonna ja kohaliku elu arendamiseks aga ka uusi tehnoloogilisi võimalusi. Näiteks oli ühe meeskonna sooviks kohviku avamine Kohtla-Järvel, teine meeskond esitles aga elektrienergiat kokku hoidvat triikrauda, mis eemaldab riietelt kortsud ultraheli abil.

Ida-Virus on SUPP-e korraldatud 2019. aastast ning kolme aasta jooksul on toimunud 15 üritust Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. SUPP-i konkursil on välja pakutud 171 ideed ning nende elluviimiseks on jagatud 7500 eurot.