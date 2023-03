OTSEÜLEKANNE ⟩ Konverents «Feilimise väärtus hariduses»

Emili kooli korraldatud hariduskonverents leiab aset 25. märtsil Estonian Business School'i ruumides (A. Lauteri 3), algusega kell 10:00. Sel aastal on konverentsi teemaks «Feilimise väärtus hariduses». Konverentsi ettekandeid on võimalik jälgida ka otseülekandena Postimehe haridusportaalis.

Emili kool on Ülemiste linnakus tegutsev kogukonnakool. Koolis õpib käesoleval õppeaastal 230 1.-7. klassi õpilast, eesmärgiks on samm-sammult kasvada 9-klassiliseks põhikooliks.

Kriste Talving

on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppejõud ning Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuht. Ta on pühendunud hariduspsühholoogilistele teemadele ning tema südamelähedaseks teemaks on toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid õppimise olemuse ja õppimist mõjutavate tegurite mõistmisel. Vigade kartusest ja vältimisest saab sageli õppimise otsene takistaja, mistõttu on oluline nende rollist õppimise juures avatult rääkida.