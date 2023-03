OTSEÜLEKANNE ⟩ Eestis korraldab eestikeelne kool «feilimise» teemalise konverentsi – miks küll ometi?

Kriste Talving

on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppejõud ning Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuht. Ta on pühendunud hariduspsühholoogilistele teemadele ning tema südamelähedaseks teemaks on toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid õppimise olemuse ja õppimist mõjutavate tegurite mõistmisel. Vigade kartusest ja vältimisest saab sageli õppimise otsene takistaja, mistõttu on oluline nende rollist õppimise juures avatult rääkida.