Tippmuusikud on valmis ka sellel kevadel tulema koolidesse esinema

«Õpilaste ja õpetajate hea tagasiside kinnitab, et koolikontserdid on üle Eesti olnud meie üks armastatumaid programme. Sageli on just isiklik kokkupuude eeskujudega tõukeks, miks õpilane otsustab tulevases elus valida muusikukarjääri või saab muusika ja kontserdikülastused tema elu loomulikuks osaks,» ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. «Mul on väga hea meel, et UNESCO muusikalinna Tallinna toel ja abil jõuame kontsertidega ka koolidesse, kuhu me siiani jõudnud ei ole.»