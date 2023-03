Usundiõpetuse olümpiaadi võit läks Kohila gümnaasiumi õppurile

Edasijõudnute teadmised pandi Tartus proovile kolmes voorus. Esimest korda oli kavas kodus ette valmistatud kõne ja selle kaitsmine. Osalejad said valida nelja teema vahel, need olid: «100 aastat usuõpetuse referendumist – millist usulist kirjaoskust vajab tänane noor?», «Religioon: rahu looja või sõja õhutaja?», «Kas uueks religiooniks võiks olla hoopis unustatud vana?» või «Kes on religiooni suunamudija(d)?». Esimese päeva võistluslik osa lõppes eelvoorust keerulisema usundite tundmise ja analüüsimise testiga.