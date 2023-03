Tehnikakoolide noored automehaanikud asuvad endi hulgast parimaid selgitama

Noore automehaaniku võistlus on rahvusvaheline suurvõistlus, mis on mõeldud tudengitele, kes õpivad tehnikakoolide keskastme kutseõppes. Võistluse peamine eesmärk on automehaaniku elukutse populariseerimine noorte seas, kogemuste ja õppemeetodite vahetamine ja loomulikult noorte automehaanika talentide leidmine.