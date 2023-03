Noorsoouuringute stipendiumi pälvisid kümme magistranti

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud stipendiumi eesmärk on motiveerida magistrante läbi viima uuringuid, mis on on noortevaldkonna arengukava 2021–2035 strateegilistest eesmärkidest ja riikliku noortepoliitika kujundamise seisukohalt prioriteetsed ning noorte ja noortevaldkonnaga seonduvalt ühiskonnas aktuaalsed.