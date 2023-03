EKSPERT EETRIS ⟩ Merilin Aruvee: «Milline on keeleteadlik aineõpetus?»

Kui mujal maailmas on hakatud juurutama keeleteadlikku aineõpetust, mis lõimib ainealased tekstid ja neile omased lugemis- ja kirjutamisstrateegiad aineteadmistega, siis Eestis pole selline lähenemine veel piisavalt kõlapinda leidnud. Merilin Aruvee doktoritöö on sel teemal teed rajav, kuna väitekirjas lõi ta raamistiku tekstikeskseks aine- ja keeleõpetuseks.

Millised on Aruvee doktoritöö peamised tähelepanekud ning kuidas erinevates koolitundides emakeeleõpetust teadlikult arendada, räägime lähemalt saates.

Saatejuht on Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Rein Olesk.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.