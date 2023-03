Koolirahu väljakuulutamise koht järgmisel õppeaastal on Toila vald

Seetõttu oodati Koolirahu väljakuulutamise kohaks ja partneriks 1. septembril kohalikku omavalitsust, mis teadlikult panustab sellesse, et laste kooliaasta on turvaline, toetatud ja sõbralike suhtega, et probleemide korral otsitakse ja leitakse koos lahendusi, et koolirahu oleks aastaringselt tagatud.