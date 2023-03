Häda majas: insenerid lähevad koolidesse endale järelkasvu otsima

Alates eelmise aasta sügisest on Eesti Inseneride Liit (EIL) inseneri elukutse tutvustamiseks korraldanud Eesti gümnaasiumites inseneri infopäevi ning üritus on tänu koolide suurele huvile ja tahtele järjest kasvanud. Kolmapäevasel infopäeval Raplas saavad gümnasistid kuulata kaheksa ettekannet erinevate alade inseneridelt ja osaleda 21 erinevas tehnilises töötoas.

«Meie eesmärgiks on pakkuda koolidele võimalikult mugavat ja kompaktset lahendust, millega saame tõsta noorte teadlikust inseneriharidusest ja -tööst. Arvestades, et Eestis on väga suur inseneride puudus ning sisseastumine inseneri erialadele madal, on vaja noortele seda eriala ja selle võimalusi tutvustada,» ütles Eesti Inseneride Liidu projektijuht Kristi Kuusemets.