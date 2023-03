Tõnismäe riigigümnaasium asub koostööle Prantsuse Instituudi ja Vabamuga

Tõnismäe riigigümnaasium on üks kolmest uuest Tallinnasse rajatavast riigigümnaasiumist. Kool alustab õppetööga 2023. aasta septembris ning esimesel õppeaastal võetakse vastu 160 10. klassi noort. Tõnismäe riigigümnaasium keskendub ümbritsevat linnaruumi võimalikult hästi ära kasutades õpilaste eneseväljenduse arendamisele, toetades ühtviisi nii loodusteaduslikku mõtlemist kui kultuurilise maailmapildi kujundamist.

Tõnismäe riigigümnaasium teeb tihedat koostööd nii teiste riigigümnaasiumidega kui ka haridusvaldkonnaväliste organisatsioonidega, et pakkuda noortele võimalikult valikuterohket ja kvaliteetset üldkeskharidust.

Tõnismäe riigigümnaasiumi direktor Alo Savi on partneritele tänulik õpilastele pakutavate võimaluste ringi laiendamise eest. «Koostööpartnerite poolt pakutud võimaluste toel saame päriselt ellu viia meie kooli põhimõtte ehk pakkuda võimalusi eneseväljenduseks linnaruumis. See aitab meil rikastada õpilaste maailmapilti ja kultuuritunnetust,» kirjeldas Savi.

Prantsuse Instituudi direktor Éric Bultel juhtis tähelepanu, et Prantsusmaa ja Eesti vahelise strateegilise partnerluse ühisdeklaratsiooni prioriteetide hulka kuuluvad kultuur ja haridus. «Prantsuse Instituudil on suurim rõõm võimaluse üle teha koostööd Tõnismäe riigigümnaasiumiga, et edendada frankofooniat, Eesti-Prantsuse õpilasvahetust ja dialoogi ning jagada teineteisega meie kultuuriruume ja väärtus,» kommenteeris Bultel.