Koolid on oodatud osalema rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Náboj

Náboj on 1998. aastal Slovakkias alguse saanud võistlus viieliikmelistele võistkondadele, kes esindavad oma koole. Peamiselt 9.–12. klasside õpilastele suunatud võistlusel võisteldakse kahes vanuserühmas. Nooremas on lubatud osaleda kuni 10. klassis käivatel õpilastel. Vanemas saavad osaleda ka 11. ja 12. klasside õpilased. Eesti arvestuses autasustatakse vanuserühmade parimaid ja parimat põhikooli.

Võistlejatel tuleb 120 minuti jooksul lahendada võimalikult palju ülesandeid, mis nõuavad neilt loomingulisust ja leidlikkust. Võistkonna edukus sõltub ka liikmete koostööoskusest. Lahendamist alustatakse lihtsamate ja lõpetatakse raskemate ülesannetega. Samuti piisab ülesande lahendamiseks vaid õige vastuse leidmisest. Seetõttu sobib võistlus nii olümpiaadidel korduvalt osalenud õpilastele kui ka neile, kellel see kogemus puudub. Võistlusülesanded on sel aastal ainult eestikeelsed.

Iga kool peab enda võistkonnad registreerima Náboj Eesti kodulehel, kus on olemas ka võistluse täismahus korralduslik teave. Lisaks on lehel võimalik tutvuda võistluse arhiiviga, kust võib leida eestikeelsed 2022., 2019. ja 2015. aasta võistluste ülesanded. Mõlemasse vanuserühma on registreerimine avatud kuni 12. aprillini kell 13. Võistkondade arv on piiratud.