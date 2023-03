Lääneranna väikekoolide pered nõuavad piketil koolide säilimist

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa on vallavolikogule esitanud koolivõrgu kärpimise eelnõu, mille kohaselt on plaan osade koolide uksed täielikult sulgeda ning teistes kaotada õpe alates 5. klassist. Antud eelnõu koostamisel ei ole kaasatud kogukondi, arvesse võetud nende ettepanekuid, kuid seni ei ole vallavalitsus oma seisukohta siiski veel kujundanud. Õpilased ja nende vanemad ei toeta ettepanekut, milles nähakse negatiivset mõju nii laste haridusteele kui laiemalt kogu kogukonna elule ja arengule.

Lääneranna väikekoolide õpilaste sõnul on koolide säilimine väga oluline, sest annab lastele ja noortele võimaluse jätkata õpinguid kodukoolis, saavutades seejuures väga häid tulemusi nagu on näidanud olümpiaadide ning üleriigiliste pingeridade tulemused. Lisaks kaotaks koolivõrgu muutmine koolide unikaalsuse, mis mõjutaks negatiivselt koolide ja kogukonna mainet, tulevikuväljavaateid. Juhul, kui nimetatud ettepanek volikogus heakskiidu saab, peab sadakond last alates sügisest võtma igapäevaselt ette pika tee Lihulasse või mõnesse veelgi kaugemal asuvasse kooli. See aga tõstab kindlasti laste ja perede stressitaset ning avaldab mõju nii piirkonna praeguste kui potentsiaalsete elanike elukohavalikule kui õpilaste haridustulemustele.