Professor Aveliina Helm räägib inauguratsiooniloengul looduse taastamisest

Elurikkus ehk looduse mitmekesisus kõigis oma väljendusvormides on nii planeedi biosfääri toimimise kui ka inimeste eksistentsiks sobiva elukeskkonna säilimise alus. Viimase sajandi kiired muutused maakasutuses, loodusressursside tarbimises ning inimühiskondade sotsiaalsetes ja majanduslikes toimemehhanismides on asetanud looduse erakordselt suure surve alla. Looduse kaitse ja kahjustatud ökosüsteemide taastamine on hädavajalikud, et tagada inimestele toiduga kindlustatus, säilitada meile sobiv elukeskkond ja leevendada kliimamuutuste mõju.

Taastamisökoloogia professori Aveliina Helmi sõnul on looduse seisundi parandamine vajalik ka Eestis. «Ilma looduse heaks tegutsemata ei ole võimalik pidurdada Eesti metsa- ja põllulindude arvukuse kahanemist, leevendada kuivenduskraavidega rikutud soode edasist allakäiku, degradeerunud elupaikadest lähtuvaid kasvuhoonegaaside heiteid ega tagada, et ka meie lapselapsed saaksid looduses kasvava kullerkupu üle rõõmu tunda,» rääkis Helm.

Loodusteadlastel on siinkohal täita tähtis osa: kasutama peab kõiki seniseid teadmisi ja saama uusi, et leida võimalusi, kuidas pidurdada elurikkuse kadu, parandada looduse seisundit ning tagada seeläbi ka inimeste pikaajaline heaolu. Taastamisökoloogia teadusharu põimib eri teadusvaldkondade meetodeid ja tausta, et luua vajalik teadmistebaas kahjustunud ökosüsteemide taastamiseks.