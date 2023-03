Aasta õpetaja kandidaat peab edaspidi vastama karmimatele keelenõuetele

«Need, kes suutsid õppida, on juba keele selgeks saanud. Alles on jäänud need, kes väga hästi keelt ei omanda. See on füüsiliselt raske, äkki on see seotud organismi bioloogiliste eripäradega. Ma ei tea, kui palju mul oleks vaja aega, et õppida töö kõrvalt selgeks eesti keel. Ei tea,» tõdeb Botškova vene keeles.

Lukas: see oli ministeeriumi möödalask

Galal viibinud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tunnistab, et venekeelset kõnet kuulates mõtles ta endamisi, et juhtus täpselt see, mille eest ta žürii esimehena oli hoiatanud.

«Ma ütlesin komisjonile, et vaadake ja kontrollige, et tal oleks ette valmistatud eestikeelne tekst. Et väga halb on, kui ta kõneleb seal vene keeles. Ja ametkond lubas selle eest seista,» ütleb Lukas.

Minister väidab, et ta ei teadnud, et Botškovale on tehtud korduvalt ettekirjutusi ja määratud sunniraha. «Selle oleks pidanud avastama. Mina seda ei teadnud ja ma pean seda haridus- ja teadusministeeriumi möödalasuks,» nendib Lukas.

Lukase hinnangul ei oleks tohtinud žüriile otsustamiseks pakkuda kvalifitseerimata inimest. «Mina temale punkte ei andnud, aga komisjoni liikmed hindasid tema panust kõrgelt,» ütleb Lukas.

Nüüd ongi aasta õpetaja valimise reeglistikku karmimaks muudetud.