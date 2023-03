Euroopa võtab sihikule küberkodanike oskused, Eesti seni esirinnas

Lõhede vähendamiseks loodi algatus «Küberkodanik», mille raames soovitakse tehtud kaardistuse järel töötada välja seni puudu olev Euroopa Liidu küberturvalisuse õppemudel, digitaalne õppeportaal ning riikidevahelised ühised tavad. Samuti on loomisel üleeuroopaline koostöövõrgustik , millega on liituma oodatud kõik, kes huvituvad küberkodanike oskuste arendamisest ning tegelevad küberturvalisuse, valdkonna teadusuuringute ning haridusega.

«Küberruum on mitmekülgsem kui kunagi varem ning turvalisuse tagamiseks ei piisa enam pelgalt tehnoloogia valdamisest. Täpselt nagu liikluses ei piisa ohutuks sõiduks ainult juhtimisoskusest – tuleb tunda ka eeskirju, tajuda võimalikke ohuolukordi ning olla teadlik teistest liiklejatest,» kirjeldab Aalto ülikooli küberturvalisuse professor ja küberkodaniku algatuse juht Jarno Limnéll.

Teemaga tegelemine on Euroopas prioriteet, et aidata populariseerida kasutusel olevaid digiteenuseid ning ühes sellega suurendada konkurentsivõimet. «Küberkodaniku oskused on vajalikud nii sujuvaks ja turvaliseks igapäevaeluks, aga seeläbi ka Euroopa Liidu julgeoleku ning majandusedu jaoks,» lisab Limnéll. Uuringuetapi tulemusel rõhutavad teadlased vajadust mõista küberkodanike oskusi kui tervikut, mis koosneb küberruumis tegutsemiseks vajalikest teadmistest, oskustest ja võimetest.