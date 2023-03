Ülikoolid saavad võtta vastu senisest üle 400 tulevase õpetaja rohkem

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et täielikule eestikeelsele õppele ülemineku võtmeisikud on õpetajad ja õpetajate ettevalmistamine on kesksel kohal ministeeriumi vastavas tegevuskavas.

«Õpetajate vajadus suureneb ülemineku vaates järk-järgult, kuna üleminek algab 2024. aastal ainult 1. ja 4. klassis. Muidugi on kiiduväärne ka kiirem üleminek seal, kus see on võimalik,» sõnas Lukas. «Tänavu sügisel õppima asuvad tudengid jõuavad õpetajatena koolidesse siis, kui üleminek laieneb põhikooli kolmandasse astmesse. Õppima asujatele on plaanis ka sihtstipendiumid, et toetada nende õpinguid ja lõpetamist. Tööle asudes saavad nad taotleda ka elukorraldust hõlbustavat lähtetoetust. Lähiajal kinnitan ka täpsed tingimused ja korra, mille alusel hakkavad Ida-Virumaal eesti keeles õpetavad õpetajad saama kõrgemat töötasu.»