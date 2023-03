EKSPERT EETRIS ⟩ Kadri Kiigema ja Lauri Läänemets: «18 aastat Tallinna Ülikooli»

Sel korral on «Ekspert eetris» vestlussaates külas Tallinna Ülikooli vilistlased ja endised üliõpilasesindajad Lauri Läänemets, kes on nüüdne Eesti siseminister, ja Kadri Kiigema, kes on Äripäeva Akadeemia juht. Tallinna Ülikool tähistab sel nädalal oma 18. sünnipäeva ja seetõttu tuleb saatekülalistega juttu ülikooli loomisest ja sellest, kuidas ja kas on nende elu mõjutanud toonased üliõpilasliikumised.