TÜ-s lõpeb võõrkeelsesse magistriõppesse kandideerimine

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk toob selleaastase vastuvõtu ühe keskse teemana välja õpetajakoolituse. «Plaanime koos haridus- ja teadusministeeriumiga avada õpetajakoolituses ligikaudu 300 lisaõppekohta, neist 120 magistriõppes. Kuigi läbirääkimised täpsete tingimuste üle on ministeeriumiga veel pooleli, siis julgustan kõiki õpetajakarjääri peale mõtlema. Eestikeelsele õppele üleminek on Eesti haridussüsteemis suur ja oluline muutus ning ülikool soovib olla selles protsessis riigile hea koostööpartner.»

Sel aastal saavad Tartu Ülikooli magistriõppesse astujad valida 77 õppekava vahel, neist 49 on eestikeelsed ja 28 võõrkeelsed. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel avas ülikool uue keeleteaduse õppekava, kus saab spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ja arvutilingvistika. Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteaduse huvilised. Loodud on ka uus ingliskeelne digiühiskonna juhtimise õppekava, mille sihtrühm on välisriikide tippspetsialistid, kes soovivad õppida Eesti kogemusest avalike teenuste digitaliseerimisel ja sellega seotud tehnoloogiasektori arendamisel.