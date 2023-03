TalTechi Virumaa kolledž kutsub omandama loodusõpetaja mikrokraadi

Ida-Virumaa ootab tööle üle 100 õpetaja, eriti suur puudus on loodusainete õpetajatest. Maakonnas läbi viidud küsitlus näitas, et maakonnas on terav puudus kõikidest loodusainete õpetajatest, keskmiselt 10–15 õpetajast igas valdkonnas, lisaks on veel vajadus olemasolevate õpetajate ümber- ja keeleõppe järele.