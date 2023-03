Lõpeb registreerimine TÜ akadeemilise testi tegemiseks

Akadeemiline test toimub kahel laupäeval: 25. märtsil ja 1. aprillil. Neile, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, on tagatud õppekoht Tartu Ülikooli bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse 32 õppekava alusel. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia erialale sisseastumiseks on akadeemilise testi tegemine kohustuslik.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma soovitab kaaluda ülikooliõpingutest huvitatud kandidaatidel akadeemilise testi tegemist. «Kõik, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, saavad juba kevadel kindlustunde, et nad on oodatud ülikooli õppima. Selle punktisumma ületamine annab võimaluse valida 32 õppekava seast endale sobivaim. Lisaks on parimad testitegijad oodatud kandideerima programmi «Talendid Tartusse!», mille eesmärk on pakkuda võimekatele noortele mitmekesisemat õpiprogrammi ja toetada nende teadus-, ettevõtlus- või õpetamishuvi,» sõnas Kaldma.