DOKTORITÖÖ ⟩ Lapse keelearengut mõjutab vanema rikas keelekasutus

Elukoht toob sisse keelelise kasvukeskkonna loomise erisused mõlema haridusrühma puhul – just maapiirkonna vanemad arvavad sagedamini, et suhtlus ajal, mil laps veel ei räägi, on tähtis. Linnas on suurem kokkupuude võõrkeeltega. Mõlemas elukeskkonnas on vene keel pigem lasteaiakeel, inglise aga ekraanmeedia keel. Maapiirkonnas on lapsed keskmiselt vähem aega ekraani taga. Lisaks kodus ema-isa, õdede-vendade keelele ja keelekeskkonnas kuuldud keelele mõjutab lapse keele arengut kogu pere suhtlusvõrgustik. Pisut sagedamini ja rohkem suheldi vanavanematega maapiirkonnas.

Oota, vaata, kuule!

Eesti emad paistavad silma direktiivse suhtlemisstiili poolest: lapsega ei räägita mitte alati arutlemiseks, vaid tema tegevuse kontrollimiseks ja suunamiseks. Kultuurinormi edastusena (räägime ühekaupa) või lausungitena, mis kaasavad lapsi vestlusesse, suunavad tähelepanu või annavad olulist teavet, on direktiive nähtud lapse keele arengut toetavana. Samas on direktiive peetud ka kõneaktideks, mis ei pruugi lapse keelelist arengut ergutada, sest need eeldavad lapse tegutsemist, millega võib, aga ei pruugi kaasneda verbaalne reaktsioon. Ka uurimuse tulemused kinnitavad, et mida enam esines käske-keelde vanema kõnes, seda väiksem oli lapse sõnavara.

Elas kord üks ...